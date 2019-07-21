مأرب.. وقفة احتجاجية تدين قرارات الاعدام الحوثية بحق المختطفين

أدانت الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها منظمات المجتمع المدني بمحافظة مأرب اليوم قرارات مليشيا الحوثي الانقلابية بإعدام 30 مختطفا من الناشطين والاكاديميين.
وأدان البيان الصادر عن الوقفة التي شاركت فيها 18 منظمة حقوقية وانسانية بأشد العبارات ما اسمته قرارات الاعدام المخالفة للقوانين والمواثيق الإنسانية والصادر بحق المختطفين بعد تعذيبهم لثلاث سنوات واجبارهم على قول ما يملى عليهم.
وطالب المحتجون السلطة الشرعية بتفعيل الدبلوماسية اليمنية في العالم لإيقاف قرارات الاعدام السياسية ضد 30 مواطن.
كما دعا البيان مجلس الامن ومجلس حقوق الإنسان ومبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن إلى تحمل مسؤولياتهم بحفظ حقوق المختطفين الذين شملهم اتفاق استكهولم واتخاذ خطوات إجرائية لإيقاف ما اسماه البيان مهزلة قرارات الاعدامات السياسية بحق المدنيين المختطفين لدي مليشيا الانقلاب.
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