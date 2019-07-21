ننشر توصيات ورشة الشباب والمشاركة السياسية في المرحلة الإنتقالية بالقاهرة

خرجت ورشة الشباب والمشاركة السياسية في المرحلة الإنتقالية بالقاهرة بعدة توصيات وجاءت كالآتي.. تلبية احتياجات الشباب بما ينعكس بصورة ايجابية على مشاركته الفاعلة في كل قضايا المجتمع ونبذ اللامبالاة والانخراط في العمل الوطني . وتكاثف وتضافر جهود كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالشباب مثل الشباب والاعلام والتربية والتعليم وغيرها بالإضافة الى الجامعات والاحزاب والمنظمات لدعم الشباب من الناحية السياسية . وتنمية المشاركة السياسية بالحوار والنقاش واتاحة الفرص للجميع وترك النقاشات الايدولوجية . Advertisements وإعداد وتنفيذ بعض البرامج التنموية السياسية للشباب وبرامج بناء القدرات من خلال الدورات والمؤتمرات المعارض السياسية . وتقديم برامج اعلامية تشجع على ضرورة المشاركة السياسية تنمي لديهم قيم الولاء والانتماء . وإدراج الشباب في البرامج والمنظورات الحزبية مما يساهم في الاشراك الفاعل في كافة المستويات السياسية . وتكوين وتفعيل المجالس الشبابية المستقلة لضمان تنفيذ العملية السياسية في البناء والتنفيذ والمتابعة والتقييم . وتقديم الدعم المعنوي والفني من المنظمات المانحة للجهات العاملة لمشاركة الشباب في بناء السلام .

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