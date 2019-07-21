الجوف.. وكيل المحافظة يدشن مشاريع مولها مركز الملك سلمان

دشن وكيل محافظة الجوف المهندس عبد الله الحاشدي، اليوم، مشاريع تمكين الشباب بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وبحسب وكالة "سبأ" أكد الحاشدي أهمية هذه المشاريع في تدريب وتأهيل الشباب بما يتناسب وسوق العمل باعتبارهم الشريحة الأكثر قدرة على العطاء وخدمة المجتمع. وعبر عن شكره لمركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانيه لما يقدمه من دعم في مختلف الجوانب الانسانية والتنموية. بدوره أوضح منسق المشروع أنه سيتم إكساب نحو 50 متدربا مهارات في صيانة الجوال والتمديدات الكهربائية مايشكل اضافة نوعية في مشاريع تمكين الشباب وتحسين سبل العيش.

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