اليونيسيف تسلم وزارة الصحة 521 ألف جرعة لقاح ضد الكوليرا

تسلمت وزارة الصحة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، شحنة لقاحات خاصة بمكافحة مرض الكوليرا تبلغ 521 ألف جرعة لقاح، مقدمة من منظمة اليونيسيف.

و عبر وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم، عن سعادته لوصول اللقاحات مباشرة إلی عدن، لافتاً إلى أن اللقاحات سيتم تسخيرها لتنفيذ الجولة الثانية للتحصين ضد مرض الكوليرا المقرر انطلاقها في الـ 27 من شهر يوليو الجاري، في مديريات دارسعد في عدن، والقاهرة في تعز ومدينتي الضالع وقعطبة في الضالع.

بدوره أكد مدير مكتب منظمة اليونيسيف بعدن تشارلز يدوكي، حرص اليونيسيف على الشراكة مع الحكومة اليمنية والشركاء الآخرين للعمل علی القضاء مرض الكوليرا، مشيراً إلی أن هذه اللقاحات هي واحدة من إسهامات اليونيسيف للقضاء علی المرض في اليمن.

وعلی ذات الصعيد، ناقش وزير الصحة الدكتور ناصر باعوم، مع مدير مكتب اليونيسيف بعدن تشارلز يدوكي، جملة من القضايا المتصلة بتدخلات اليونيسيف بمختلف محافظات الجمهورية.

وبحسب وكالة "سبأ" أكد وزير الصحة، على إسراع المنظمة في تنفيذ المخزنين الباردين للقاح في كل من البرنامج الوطني للإمداد الدوائي ومطار عدن الدولي ليكونا مصدر إمداد مباشر للقاحات لعموم الوطن.