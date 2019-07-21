مليشيا الحوثي تعتقل مواطن في صنعاء بسبب "علم الجنوب"

تواصل مليشيا الحوثي الممارسات التعسفية على المواطنين في المناطق المحتلة والخاضع بالقوة لسيطرتها حيث قام حوثيون هذه المرة باعتقال شاب والسبب حيازته على شعار علم الجنوب.

وقالت مصادر خاصة إن مليشيا الحوثي احتجزت الشاب نواف صلاح عبدالقادر وذلك اثناء عبورة من نقطة تفتيش في صنعاء بدون تهمة سوى وجود ملصق لعلم الجنوب على هاتفه النقال إضافة إلى حمله إقامة في دولة الامارات .

وذكر المصادر أن المليشيا قاموا باحتجاز الشاب بعد تفتشيهم لهاتفه النقال ووجدوا انه يملك اقامة في الامارات.

وتأتي هذه الممارسات في اطار الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي ضد المدنيين دون تهم منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014م.