احتقان حاد في محافظة إب بين قيادات المليشيا الحوثي

تشهد محافظة إب احتقان حاد بين قيادات مليشيا الحوثي القادمة من صعدة والمتحوثين من قيادات السلطة المحلية.

وقالت مصادر محلية إن عدداً من وكلاء المحافظة ومديري المكاتب التنفيذية ضاق بهم الحال نتيجة مصادرة مليشيات صعدة كثيراً من المهام والصلاحيات المنوطة بهم، متوقعة أن يقدم عدد كبير من المسؤولين استقالاتهم.

وذكرت المصادر أن الكثير من المهام في المحافظة لم تعد من صلاحية المحافظ ووكلائه كونهم أصبحوا عاجزين عن القيام بمهامهم، نتيجة السيطرة الكاملة لقادة الجماعة القادمين من صعدة.

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واتهمت المصادر القيادات الحوثية القادمة من صعدة بأنها تسعى بشكل دائم لتقديم مصلحتها الشخصية ومصلحة الجماعة الحوثية على ما دونها من المصالح العامة والوطنية التي تهم أبناء المحافظة؛ حيث ترافق السلوك الحوثي عمليات عبث وعشوائية وظلم وفساد ونهب منظم.

وتمارس مليشيا الحوثي القادمة من صعدة عملية الإقصاء والتهميش والاعتقال والتعسف في حق عدد من قيادات وموظفي السلطة التنفيذية والمحلية والأمنية والعسكرية في المحافظة، واستبدالهم بعناصر حوثية أخرى سلالية، معتبراً أن الهدف من تلك الممارسات استكمال تشكيل قوى سلالية وطائفية جديدة داخل الأجهزة الرسمية في المحافظة

وتعمل مليشيا الحوثي منذ اقتحامها المحافظة على استحداث كيانات وجماعات داخل مركز المحافظة وجميع مكاتبها التنفيذية، لتكوين لوبي، مهمته النهب والاختلاس والفساد والإجرام، للسيطرة والتحكم في صنع القرار وتسيير أمور المحافظة كافة من جهة، والتحكم بموظفي ومسؤولي وقيادات المحافظة وجميع مكاتبها التنفيذية من جهة ثانية.