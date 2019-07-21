المهرة.. مناقشة آلية توزيع القوارب المقدمة للصيادين المتضررين من إعصار لبان

بحث وكيل محافظة المهرة مختار بن عويض ، مع فريق مؤسسة ينابيع الخير الكويتية، آلية توزيع القوارب المقدمة من المؤسسة للصيادين المتضررين من إعصار "لبان".
وثمن وكيل المحافظة الدعم الكبير الذي قدمته المؤسسة للصيادين، مشيرا الى ان ذلك سيسهم في تحسين مستواهم المعيشي والاقتصادي.
بدوره استعرض رئيس هيئة المصائد السمكية بالمهرة عبدالناصر كلشات، الأضرار والخسائر التي تعرض القطاع السمكي جراء الإعصار، مشيرا إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 100 قارب صيد ضمن مبادراته في التخفيف من معاناة الصيادين.
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