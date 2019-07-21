مأرب.. بدء دورة خاصة بالمهارات الاساسية في التعليم النشط

بدأت اليوم بمأرب دورة تدريبية تربوية خاصة بمدربي المعلمين والموجهين على المهارات الاساسية في التعليم النشط، ينظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على مدى 18 يوما.

وبحسب وكالة "سبأ" تهدف الدورة الى إكساب 50 متدربا ومتدربة يمثلون 17 مدرسة بمديرية مأرب الوادي ضمن المدارس الممولة من الوكالة الامريكية للتنمية، عددا من الخبرات والمهرات التي تساعدهم في ايجاد بيئة تعليمية يكون التلميذ فيها محو الحور العملية التعليمية النشطة والفعالة.

وفي افتتاح الدورة أكد وكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري ومدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور علي العباب، على الحرص في استمرار اقامة مثل هذه الدورات من اجل تحسين مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات والإرتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة في ظل تحديات الكثافة الطلابية في الفصول الدراسية التي تعاني منها مدارس المحافظة.

وشدد الوكيل الباكري والدكتور العباب على الدور المؤمل على عاتق المتدربين والمتدربات في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين أساليب التعليم بالطرق الحديثة المتبعة وتلافي السلبيات، ونقل المهارات والخبرات والمعارف الى 174 معلما ومعلمة في المدارس كمرحلة ثانية ليتكنوا بعد ذلك من ترسيخ هذه المفاهيم في ذهون الطلاب والطالبات.