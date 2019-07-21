محافظ عدن يرأس اجتماع لتقييم أداء السلطة المحلية

ترأس اليوم الأحد محافظ عدن أحمد سالم ربيع علي لقاء يجمع فيه قيادات السلطة المحلية وذلك لغرض تقييم اداء السلطة في المحافظة.
وكرس الاجتماع لتقييم أداء قيادة السلطة المحلية خلال الفترة الماضية
وفي الاجتماع أكد محافظ العاصمة عدن احمد سالمين أن المرحلة السابقة كانت بمثابة اختبار صعب مر على الجميع.
وشكر المحافظ سالمين الاخوه الوكلاء لجهودهم التي بذلوها في الاشراف والمتابعة لاداء المرافق الخدمية وعلى مستوى المديريات.
وطالب المحافظ سالمين الاخوه الوكلاء ببذل مزيد من الجهود التي ستنعكس إيجابا في تحسن الخدمات.
وكان الاجتماع قد استمع للعديد من الملاحظات التي قدمت من الاخ الأمين العام والاخوه الوكلاء والتي من شأنها تصحيح مسار العمل في المرحلة القادمة.
كما أكد الجميع على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للوصول للغاية المنشودة في خدمة العاصمة عدن.
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