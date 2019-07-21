باصهيب يناقش مع مديرة الهجرة الدولية بعدن نشاطها في اليمن

التقى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مديرة مكتب منظمة الهجرة الدولية في عدن ساجتكا ساهاني.

وبحسب وكالة "سبأ" ناقش اللقاء جهود وأدوار المنظمة بمجال التعامل مع اللاجئين والمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، ومدى قيام المنظمة بمهامها وفقاً للمعايير المحددة من خلال عملية التقييم الدوري للأوضاع الخاصة بالهجرة بعموم محافظات الجمهورية، كما جرى التأكيد على عدم صلة المنظمة بإقامة أي مخيم للمهاجرين الأفارقة في محافظة إب.

وبحث الدكتور باصهيب، اليوم، في عدن، مع مدير بعثة منظمة أطباء عبر القارات التركية في اليمن هيثم أحمد، مواصلة المنظمة عملها في مجال الأطراف الصناعية تحديداً بمحافظتي الضالع وأبين، ومجال الغسيل الكلوي في محافظات عدن وأبين وشبوة والضالع ولحج وتعز والبيضاء والمحافظات المجاورة.

وفي السياق، وقع نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، اليوم، بعدن، الاتفاقية الأساسية، مع مديرة منظمة المساعدات الإنسانية البولندية في اليمن باولا غياراك، وذلك تمهيداً لافتتاح مقر المنظمة في العاصمة المؤقتة عدن، وبدء المنظمة ممارسة أنشطتها في مجالات المياه والإصحاح البيئي والأمن الغذائي والمعيشة والتعليم، بعدد من محافظات الجمهورية.