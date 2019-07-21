نشر الدبروماسي اليمني مصطفى النعمان صورة قديمة لفتاتين من جمهورية اليمن العربية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية تعود الى عام 1977م. وفي الصورة تظهر على يمينها ممثلة من جنوب اليمن وعلى شمال الصورة تظهر الفتاة ممثلة عن اليمن الشمالي. وقد التقطت الصورة للفتاتين عقب ادائهما على خشبة المسرح في التواهي بمدينة عدن. يذكر أن الصورة التقطها المصور عبدالرحمن الغابري.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هكذا كانت اليمن جنوبا وشمالاً في عام 1977 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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