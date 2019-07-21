شبوة.. تدشين المسح الميداني لمؤسسات التعليم الفني والمهني

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله اليوم المسح الميداني لمؤسسات التعليم الفني والمهني بالمحافظة والذي تنفذه الوزارة في المحافظات المحررة. ووفق وكالة "سبأ" أكد هشله اهمية المسح، في ايجاد قاعدة بيانات شاملة لمنظومة وبنية قطاع التعليم الفني والمهني. بدوره، اوضح مدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة ناصر حبتور ان المسح سيشمل مكتب الوزارة والمعهد التقني والصناعي وكلية المجتمع بالمحافظة. من جانبه استعرض المشرف الوزاري على المسح احمد ثابت آليات المسح وطرق تنفيذه وعمل اللجان المكلفة بذلك.

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