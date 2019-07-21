اختتم مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليوم، مشروع شباب واعي للتوعية بمخرجات الحوار الذي نظمه المكتب بالشراكة مع مكتب الشباب والرياضة في محافظة تعز. كما نظم المكتب اليوم، جلسة توعية حول العدالة الانتقالية وحقوق المرأة بمشاركة 87 مشاركا ومشاركة من فئة الشباب. وتضمن مشروع "شباب واعي" عشر فعاليات تدريبية وتوعوية على مدى أسبوع، بمشاركة 358 مشاركا من فئة الشباب، احتوت على نقاشات وابداعات شبابية عبرت عن تطلع الشباب إلى اليمن الاتحادي الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعز.. اختتام مشروع شباب واعي للتوعية بمخرجات الحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.