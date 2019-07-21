التحالف يقصف مواقع للمليشيا في القرين بالضالع

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، تموز 21، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة القرين، شمالي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت أن التحليق في أجواء المنطقة مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.
وكثف التحالف غارات على أهداف للمليشيا في عدد من المحافظات خلال الساعات القليلة الماضية.
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