تفويج أول دفعة للحجاج اليمنيين إلى المشاعر المقدسة

دشنت اليوم عملية تفويج الدفعة الاولى من الحجاج اليمنيين الى المشاعر المقدسة عبر منفذ الوديعة البري.

وقال المدير التنفيذي للجنة تنظيم تفويج الحجاج بمنفذ الوديعة شكري مقدم، في تصريح صحفي إنها وصلت مع فجر اليوم أولى قوافل حجاج بيت الله الحرام إلى ميناء الوديعة البري. مشيراً إلى أن عدد الحافلات التي عبرت بسهولة إلى الأراضي السعودية من الفوج الأول سبعة باصات بإجمالي 320 حاجا.

وأوضح أن عملية التفويج ستستمر عشرة أيام وفق خطة وزارة الأوقاف والإرشاد.

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وذكر أن اللجنة انتهت أمس من عملية الاستعداد والتهيئة لعملية تنظيم التفويج من خلال اعداد استراحات مكيفة للحجاج وتوفير العيادات الصحية المتنقلة وتقديم المياه والوجبات الخفيفة. مضيفاً بأن السلطات المدنية والعسكرية وبمشاركة منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والخير، جهزوا الخدمات اللازمة للتخفيف عن الحجاج أثناء عملية التفويج.

وأشاد بمئات الشباب المتطوعين بالمنفذ الذين يخدمون الحجاج.

ويعد منفذ الوديعة الشريان البري الوحيد الرابط بين اليمن والسعودية نتيجة اغلاق المنافذ الأخرى بسبب الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي.