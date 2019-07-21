الرعيني يبحث مع ممثلي مؤسسات الدولة التوعية بمخرجات الحوار

بحث وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع عدد من ممثلي مؤسسات الدولة جهود تنفيذ البرامج التوعوية الخاصة بمخرجات الحوار في مؤسساتهم.

وبحسب وكالة "سبأ" تطرق المشاركون في اللقاء من المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية إلى إعداد الخطط والبرامج التوعوية وكيفية تنفيذها، وتعزيز أهمية مفهوم الحوار الوطني ومخرجاته بين أوساط المجتمع لمواصلة المضي صوب بناء اليمن الاتحادي والدولة المدنية الحديثة القائمة على أسس ومبادئ العدالة والمساواة وتقاسم الثروة والسلطة بين جميع أبنائها بدون استثناء.

وأكد الرعيني، حرص الوزارة على تنفيذ البرامج التوعوية الخاصة بمخرجات الحوار لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني في بناء الدولة الاتحادية ودولة المؤسسات والعدالة وإرساء قواعد الأمن والسلام والتقدم.

وشدد على ضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة في التوعية بمخرجات الحوار الوطني واستيعابها في خطط وبرامج الوزارات والبدء بإعداد برامج التهيئة للتحول إلى الشكل الإتحادي وإنشاء الأقاليم.

كما ثمن جهود اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء، بشأن التوعية بمخرجات الحوار الوطني في مؤسسات الدولة، كما أكد أهمية تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في مؤسسات الدولة عبر حملة توعية دائمة.