جوازات منفذ الوديعة تستقبل حجاج اليمن بالورود والهدايا.. صور

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن جوازات منفذ الوديعة استقبلت اليوم الأحد، تموز 21، 2019 أولى طلائع الحجاج القادمين من الجمهورية اليمنية.
وأضافت أنه تم استقبالهم بكل حفاوة وترحيب، ووزعت عليهم الهدايا والورود.
ولفتت الوكالة إلى أنه تم إنهاء إجراءات دخولهم عبر المنفذ بكل يسر وسهولة.
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