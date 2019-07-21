انتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات في مواجهة مرتزقة الجيش السعودي بمختلف جبهات الدفاع عن الوطن وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف2K على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة وأصابت هدفها بدقة.

وأضاف المصدر أن عملية إغارة على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة كبدت المرتزقة خسائر مادية وبشرية، كما سقط قتلى وجرحى من المرتزقة خلال كسر زحف لهم في الربوعة .

وأوضح المصدر أن الجيش واللجان كسروا زحفين واسعين للمرتزقة من أربعة مسارات في أبواب الحديد مسنودين بالطيران الحربي والأباتشي واستمرا أكثر من 12 ساعة وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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وأشار المصدر إلى مصرع وجرح العديد من المرتزقة أثناء محاولة تسلل لانتشال جثث قتلاهم بعد انكسارهم في زحوف أبواب الحديد .

وفي نجران نفذ الجيش واللجان عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في مربع الحماد خلفت خسائر في عديدهم وعتادهم، وتم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في صحراء البقع ومصرع وجرح من عليها، واستهدف قصف مدفعي وصاروخي تجمعات للمرتزقة في الأجاشر.

وأكد المصدر تطهير أحد المواقع شرق الدود في جيزان من المرتزقة بعملية هجومية للجيش واللجان ومقتل عدد من المرتزقة وإحراق آلية واغتنام أسلحة، كما تم قنص جندي سعودي جنوب موقع تويلق العسكري.

وذكر المصدر أنه تم إطلاق صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات لمرتزقة العدوان في مفرق الوازعية بمحافظة تعز، وتكبد المرتزقة خسائر فادحة خلال عملية إغارة على مواقعهم في الأزارق بمحافظة الضالع.

وفي محافظة حجة أفاد المصدر بمصرع وجرح سبعة من المرتزقة بعمليات قنص جنوب وغرب حيران، واستهدف قصف مدفعي وصاروخي تجمعات للمرتزقة شرق جبل النار وشمال مثلث عاهم وشرق وغرب حيران وصحراء ميدي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وفرار جماعي لآلياتهم.