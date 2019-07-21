شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة.. يحدث في محافظة المحويت لأول مرة منذ القضاء على الحكم الإمامي الكهنوتي ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بمحافظة المحويت إن مليشيا الحوثي الإنقلابية، حولت أحد الحصون التاريخية في مركز المحافظة إلى سجن لممارسة إرهابها بحق عشرات المختطفين من معارضيها.

وناشدت المصادر في تصريحات رصدها " المنارة نت " وزارتي الثقافة، وحقوق الإنسان بسرعة انقاذ حصن المصنعة التاريخي، الذي حولته المليشيا إلى سجن لمعارضيها من أبناء محافظة المحويت والمحافظات المجاورة لها ، إذ يقبع فيه عشرات المختطفين والناشطين والتربويين والسياسيين، ويتعرضون فيه لشتى أنواع التعذيب، في سعي حوثـي لتدمير ممنهج للآثــار التاريخيــة اليمنية، الذي يتجسد في عداء الإمامة لحضارة وثقافة اليمن التاريخية.

وذكرت المصادر أن هذه الجريمة تنفذ في محافظة المحويت لأول مرة منذ القضاء على حكم الإمامة الكهنوتي وقيام النظام الجمهوري في 26 سبتمبر 1961م. وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي الإنقلابية، أستكملت ترميم حصن المصنعة التاريخي، لممارسة جرائم القتل والتنكيل والإنتهاكات التي كانت سائدةً في عهد أجدادها الائمة الذين كانوا يتخذونه هذا الحصن سجناً للقتل والتنكيل باليمنيين.

يأتي هذا بعد ان أمتلأت مراكز الشرطة وإدارات الأمن والسجون في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإنقلابية، بالمختطفين السياسيين والصحفيين والمثقفين من معارضيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. يحدث في محافظة المحويت لأول مرة منذ القضاء على الحكم الإمامي الكهنوتي ( تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.