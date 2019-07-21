الحوثي يعلق على استنجاد السعودية بمزيد من القوات الامريكية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

علق عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، على استدعاء النظام السعودي لمزيد من القوات أمريكية، الى ارض الحرمين . معتبراً هذه الخطوة دليل على هزيمة النظام السعودي.

وقال الحوثي في تغريدة له أن :”استدعاء القوات الأمريكية إلى السعودية بسبب، فقد الثقة بالحلفاء وبجيشها وبالمرتزقة السودانيين وغيرهم.”

وأوضح أن أمام أي تصعيد عسكري قادم بالمنطقة، سيكون هناك استغلال أمريكي، مشيراً إلى أن عمليات الابتزاز الأمريكي تتزايد وذلك لإزالة التهديد النفسي للسعودية.

وأشار إلى أن فرض التواجد العسكري الأمريكي في السعودية، سيوفر فرص عمل بالأجر اليومي للمرتزقة الأمريكيين.