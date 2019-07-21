شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..مالذي حدث في «البطحاء» اشهر المناطق الشعبية التي يرتادها الكثير من اليمنيين ومثل سابقة غير معهودة بالسعودية (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون على موقع “تويتر”، امس السبت، مقطع فيديو يظهر لحظة هجوم عمال على مراقبي البلدية في حي البطحاء بالرياض. وأظهر مقطع الفيديو، رشق عمال البلدية بالحجارة من جانب العمال في حي البطحاء أثناء ممارسة عملهم، بينما هاجم مخالفون آخرون مراقبي البلدية بـ”العصي”. ورصد الفيديو، لحظة هروب مراقبي البلدية في الشارع؛ خوفًا من اعتداء العمالة المخالفة، بينما واصل عمال مخالفون آخرون رشقهم بالحجارة من أجل إبعادهم عن الشارع.

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