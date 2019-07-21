مأرب: انجاز 30% من المخطط الحضري لعاصمة المحافظة بمساحة 20 ألف هكتار

أعلن مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة مأرب، انجاز 30 بالمئة من أعمال تنفيذ إسقاط المخطط العام الحضري لعاصمة محافظة مأرب (المستر بلان) على الواقع.

وقال مدير المكتب المهندس عبدالودود المذحجي "إن المخطط الذي جرى إعداده من خلال خبراء وإشراف حكومي عالي المستوى وعلى مدى سنوات يهدف إلى إنشاء عاصمة حضرية للمحافظة بمستويات مختلفة تتناسب مع الواقع والتطلعات وتمكن من تحسين وتسهيل وصول الخدمات العامة لكافة المواطنين".



وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) "أن المخطط العام للمدينة الذي نفذ على مساحة كلية تبلغ 20 ألفا و750 هكتاراً، قسم المدينة إلى ثمانية قطاعات رئيسية، تتضمن 33 منطقة، وتحتوي على 120 وحدة جوار، تربطها ببعضها شبكة من الطرق والشوارع الحيوية يقدر عددها بـ( 74) شارعا رئيسا وفرعياً".



ولفت مدير عام الأشغال إلى أن المخطط تضمن أيضا خارطة خدمات متكاملة ملبية لحاجات وطموحات السكان من النواحي الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية..

وأكد ان السلطة المحلية بالمحافظة سعت منذ بداية الطفرة في التوسع العمراني التي تشهدها المدينة إلى توجيه الاستثمارات العقارية بشكل منظم نحو المدن السكنية ذات الطابع الحضاري، برزت ملامحها بوضوح في المباني المميزة لمدينتي سبأ وصافر السكنيتين والنموذجيتين.



وتطرق المهندس المذحجي في تصريحه إلى الجهود المبذولة في مشروع إنارة شوارع المدينة..مشيراً إلى أن المكتب تمكن خلال العام الماضي 2018م، من تنصيب 592 عمودا للإنارة الليلية في عدد من الأحياء والشوارع العامة، وسيتم استكمال تغطية ما تبقى من الأحياء والشوارع خلال المرحلة القادمة بتنصيب 800 عمود إنارة.



ودعا المستثمرين في قطاع العقارات والمواطنين إلى التعرف على مكونات المخطط العام واستيعاب أهدافه بما يساهم في الحد من العشوائيات التي من شأنها تشويه الوجه الحضاري للمدينة وتعيق تنفيذ الخدمات بشكل عادل.

