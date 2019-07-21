المواجهات الأخيرة في تعز تكشف حقيقة حزب التجمع اليمني للإصلاح

يستمر حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين" في اليمن في إختلاق الأعذار والحجج الركيكة لتبرير عجزه عن تحقيق أي تقدم عسكري على الأرض ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وبينت المواجهات الأخيرة التي شهدتها تعز بين ما يسمى ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح، وكتائب المقاومة الشعبية "أبو العباس" التابعة للواء 35 مدرع زيف هذه الأعذار التي منها قلة التسليح والعتاد العسكري .

وذكر الصحافي اليمني ماجد الدبواني أن المواجهات الأخيرة كشفت حجم السلاح الذي خزنته ميليشيا حزب الإصلاح وبدلاً من مواجهة الميليشيات بهذا السلاح، إستخدمته لتصفية حسابات داخلية مع أطراف ترفض الأجندة الإخوانية .

وأشار الدبواني إلى أن الإصلاح بعد فرض سيطرته على قلب مدينة تعز، بدأ يخطط للسيطرة على الطريق الرابط بين العاصمة عدن ومحافظة تعز .. موضحاً أن الإصلاح وعبر لواء وهمي يدعى "اللواء الرابع مشاه جبلي" حاول السيطرة على طريق هيجة العبد وصولاً إلى التربة قبل أن يتدخل التحالف العربي والمنطقة الرابعة لإيقاف هذه المخططات .

وأكدها ضابط رفيع في محور تعز هذه الحقائق .. لافتاً إلى أن قائد اللواء الرابع مشاه جبلي، العميد أبوبكر الجبولي، على صلة قرابة بقائد محور تعز السابق، اللواء خالد فاضل، ومستشار قيادة اللواء، سالم فرحان المعروف بإنه مرشد الإخوان في تعز .