الرئيس هادي يؤكد على الاهتمام بأفراد الجيش وصرف مرتباتهم بانتظام

أكد رئيس الجمهورية المشير ركن عبدربه منصور هادي، على أهمية تفعيل مكانة ودور المؤسسة العسكرية وتعزيز مفهوم الضبط والربط العسكري لمختلف الوحدات وفي كل المواقع و الجبهات للاضطلاع بمهامها وواجباتها الميدانية بصورة فاعلة.

وشدد الرئيس هادي خلال استقباله صباح اليوم لنائبه الفريق الركن علي محسن صالح ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء ركن صغير عزيز على اهمية الاهتمام بالمقاتل والايفاء بمتطلباته والتزاماته والتوجيه بانتظام صرف مستحقاته الشهرية وتفعيل وتصحيح جوانب القصور اينما وجدت.

واشار الرئيس هادي الى جملة المهام والتحديات التي تواجه البلد المترتبة على انقلاب مليشيا الحوثي الموالية لايران وتداعياتها واثارها على المنطقة..مشيدا بجهود ودعم دول التحالف العربي لليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

فيما وضع نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس العمليات المشتركة فخامة الرئيس امام جملة من المهام والاصلاحات واعادة البناء التي تعمل عليها المؤسسة العسكرية وتعزيز مواقعها وتواجدها وتفعيل قياداتها وعناصرها للارتقاء والمواكبة للمهام القتالية والعملياتيه لتحرير الوطن من شرور المليشيات الانقلابية.