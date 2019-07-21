أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأحد، الموافق 21 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: الإمارات تفتتح عيادات متخصصة لعلاج الجرحى في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/405408 المليشيا تأكل بعضها في عمران ومصرع 11 حوثياً بينهم قياديان قرقاش: التحالف يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية ما هي مبررات وجود القوات السعودية في المهرة ؟ الكشف عن وجود شيخة من آل ثاني في صنعاء تلعب دوراً خفياً للدوحة قيادي بالإنتقالي الجنوبي يلتقي ممثل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية مكافحة الاتجار بالبشر تحذر من فظاعات يرتكبها الحوثي بحق النساء وزير الإعلام: النظام الإيراني أداة لنشر الإرهاب والفوضى زيادة جرعة إنقطاعات التيار الكهربائي بعدن استشهاد طفلتين وإصابة والدتهما بقصف حوثي في تعز Advertisements قتلى وجرحى بصفوف مليشا الحوثي بغارات في صعدة والضالع إنجاز 30% من المخطط العام المستر بلان لعاصمة محافظة مأرب بالأرقام.. جرائم مليشيات حزب الإصلاح في تعز بين القتل والنهب والبلطجة جملة من الجرائم في تعز على يد حزب الإصلاح تعرف على جرائم حزب الإصلاح في المحافظات مخططات إخوانية لإستكمال السيطرة على تعز وعزلها عن عدن بالفيديو.. سقوط شاحنة مع منحدر في تعز وسائقها ينجو بأعجوبة مليشيا الحوثي تحول حصن تاريخي بالمحويت إلى سجن للمختطفين خفر السواحل يُنقذ شاباً صومالياً من الغرق بشاطئ الستين في المكلا خلال ندوة بمؤسسة الفجر.. عادل الهيثمي يقدم عدة محاور حول المشاركة السياسية المجتمعية

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