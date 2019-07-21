الحوثي يجند كتيبة من الأطفال لحماية أحد قيادييه

كشفت ميليشيات الحوثي يوم أمس السبت عن كتيبة جديدة لحراسة أحد قياديي المجموعة الانقلابية في محافظة إب، كلها من الأطفال.

ووفقا لموقع "عدن الغد" الإلكتروني إلى أن المدعو محمد حفظ الله الحمزي، المعين من قبل مليشيات الحوثي مديراً لأمن محافظة إب، خلفاً للسقاف، ظهر في أول مهامه أمس في حراسة مجموعة من الأطفال المجندين.

وتتصدر مليشيا الحوثي، لائحة الجماعات الإرهابية في تجنيد الأطفال.

وبرغم إدراج الأمم المتحدة مليشيا الحوثي ضمن اللائحة السوداء في تجنيد وانتهاك حقوق الأطفال باليمن، تستمر مليشيات الحوثي في تحديها السافر لكل المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الطفل والمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة.