شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بالشيخ القبلي الكبير الذي أدخل الحوثيين إلى عمران وكافة أفراد أسرته .. شاهد كيف كانت نهايته بعد انتفاضة عارمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتواصل المسلسل الحوثي لتصفية المشايخ المتواطئين معهم بالمحافظات الخاصعة لسيطرتهم.

وأقدمت، المليشيا يوم امس السبت، في ثاني حلقات مسلسل التصفية، بمحافظة عمران على قتل الشيخ المتحوث مجاهد قشيره، وتفجير منازله وقتل ثمانية من أفراد أسرته.

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المصادر أوضحت لـ" المشهد اليمني" أن قشيرة متحوث قديم، و واحد من الذين ساعدوا المليشيا على اقتحام محافظة عمران والسيطرة عليها.

وكانت مليشيا الحوثي دشنت خلال الايام الماضية أولى حلقات المسلسل، بمديرية قفلة عذر، بقتل الشيخ المتحوث الوروري.

واندلعت منذ فجر اشتباكات عنيفة بمديرية ريدة محافظة عمران، بين أسرة بيت قشيرة ومليشيا الحوثي مخلفة أكثر من 12قتيل وجريح من الطرفين.