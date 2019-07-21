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شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري مروع يؤدي إلى احتراق باص وتفحّم 12 راكبا بينهم 4 نساء جنوب العاصمة صنعاء (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - لقى 12 راكب حتفهم حرقا اليوم السبت في حادث مروري مروع بين سيارة هايلكس وباص في طريق بالقرب من مدينة ذمار .
وقال مصدر ان اربعة نساء و ثمانية رجال كانوا يستقلون باص قد تفحمت جثثهم بالكامل عندما تعرض الباص الى حادث تصادم مع سيارة مما ادى الى اشتعال النيران في المركبتين .
واضاف انه لم يتمكن المارين في الطريق من انقاذ الركاب لشدة اشتعال النيران ويعتقد انه كان على متن الباص اربع دبات بترول بين الركاب ولا يوجد أي وسيلة اسعافية او لاطفاء الحريق .
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شاهد بالفيديو .. احتراق باص وتفحم 12 راكب كانوا داخله بمحافظة #ذمار #اليمنhttps://t.co/Z6mvOsIsAg pic.twitter.com/LkdzbhcKaD— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) July 20, 2019
المشهد اليمني@mashhadyemeni
شاهد بالفيديو .. احتراق باص وتفحم 12 راكب كانوا داخله بمحافظة #ذمار#اليمنhttps://www.almashhad-alyemeni.com/139426
شاهد بالفيديو .. احتراق باص وتفحم 12 راكب كانوا داخله بمحافظة #ذمار #اليمنhttps://t.co/Z6mvOsIsAg pic.twitter.com/LkdzbhcKaD— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) July 20, 2019
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شاهد بالفيديو .. احتراق باص وتفحم 12 راكب كانوا داخله بمحافظة #ذمار #اليمنhttps://t.co/Z6mvOsIsAg pic.twitter.com/LkdzbhcKaD— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) July 20, 2019
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