خفر السواحل يُنقذ شاباً صومالياً من الغرق بشاطئ الستين في المكلا

نجحت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت السبت، في إنقاذ شاب صومالي الجنسية بعدما تعرض لحالة غرق، وذلك خلال اليوم السابع من موسم البلدة السياحي.

وتعرض الشاب الصومالي لحالة غرق خلال السباحة بعد دخوله إلى مسافة بعيدة نحو عمق البحر في شاطئ الستين أمام عمائر باجرش بالمكلا.

وباشرت فرق الإخلاء والإنقاذ التطوعية بدعم وإسناد من قوات خفر السواحل، عملية إنقاذ هذه الحالة، حيث قدمت للشاب الإسعافات الأولية وأصبح بصحة جيدة.