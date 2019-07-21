مليشيا الحوثي تحول حصن تاريخي بالمحويت إلى سجن للمختطفين

حولت مليشيا الحوثي أحد الحصون التاريخية في مركز محافظة المحويت الى سجن لممارسة إرهابها بحق عشرات المختطفين من معارضيها.
وناشد سكان محليون وزارتي الثقافة، وحقوق الإنسان بسرعة انقاذ حصن المصنعة التاريخي، الذي حولته المليشيا إلى سجن لمعارضيها من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ، إذ يقبع فيه عشرات المختطفين والناشطين والتربويين والسياسيين، يتعرضون فيه لشتى أنواع التعذيب، في سعي حوثـي لتدمير ممنهج للآثــار التاريخيــة اليمنية، الذي يتجسد في عداء الإمامة لحضارة وثقافة اليمن التاريخية.
وذكرت المصادر أن هذا يأتي بعد أن استكملت المليشيا من ترميمه، لتجدد ذكريات اجدادها الائمة كانوا يتخذونة سجن للقتل والتنكيل باليمنيين.
يأتي هذا بعد ان أمتلئت مراكز الشرطة وإدارات الأمن والسجون بالمختطفين من معارضي المليشيا السياسيين.
ويعد حصن المصنعة التاريخي الحصن المنيع ضمن قائمة أبرز المواقع التاريخية بالمحويت، ويطل على مركز المحافظة.
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