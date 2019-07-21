بالفيديو.. سقوط شاحنة مع منحدر في تعز وسائقها ينجو بأعجوبة

نجا سائق شاحنة باعجوبة من موت محقق عندما هوت شاحنته من منحدر خطير على طريق تعز - لحج. وأكدت مصادر محلية ان سائق الشاحنة تمكن من القفز بعد ان فقد السيطرة عليها اثناء محاولته اجتياز المنحدر ومواصلة طريقه. واضافت المصادر ان هذا الحادث الثاني في اسبوع حيث سبق وان انحدرت شاحن محملة بالاسمنت قبل ايام من نفس المنحدر الخطر.



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