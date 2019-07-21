مخططات إخوانية لإستكمال السيطرة على تعز وعزلها عن عدن

يسعى حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسي والعسكري لتنظيم الإخوان الدولي، لإستكمال السيطرة على محافظة تعز، وعزلها عن العاصمة المؤقتة عدن، عن طريق التمدد إلى مديرية التربة الرافضة لتواجد الإصلاح .

ويواصل حزب الإصلاح، إختلاق الأعذار والحجج الواهية لتبرير عجزه عن تحقيق أي تقدم عسكري على الأرض ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وكشفت المواجهات الأخيرة التي شهدتها تعز بين ما يسمى ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح، وكتائب المقاومة الشعبية "أبو العباس" التابعة للواء 35 مدرع زيف هذه الأعذار التي منها قلة التسليح والعتاد العسكري .

يقول الصحفي، ماجد الدبواني، لـ(الخليج 365) أن حزب الإصلاح بدلاً من أن يتجه لإستكمال تحرير مدينة تعز من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية وفك الحصار عنها من الجهتين الغربية والشرقية، إتجه نحو الإنقضاض على شركاء السلاح من أبناء مقاومة تعز الذين حاربوا معه الميليشيات .

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وذكر الدبواني أن المواجهات الأخيرة كشفت حجم السلاح الذي خزنته ميليشيا حزب الإصلاح وبدلاً من مواجهة الميليشيات بهذا السلاح، إستخدمته لتصفية حسابات داخلية مع أطراف ترفض الأجندة الإخوانية .

وأشار الدبواني إلى أن الإصلاح بعد فرض سيطرته على قلب مدينة تعز، بدأ يخطط للسيطرة على الطريق الرابط بين العاصمة عدن ومحافظة تعز .. موضحاً أن الإصلاح وعبر لواء وهمي يدعى "اللواء الرابع مشاه جبلي" حاول السيطرة على طريق هيجة العبد وصولاً إلى التربة قبل أن يتدخل التحالف العربي والمنطقة الرابعة لإيقاف هذه المخططات .

وهذه المعلومات، أكدها ضابط رفيع في محور تعز .. لافتاً إلى أن قائد اللواء الرابع مشاه جبلي، العميد أبوبكر الجبولي، على صلة قرابة بقائد محور تعز السابق، اللواء خالد فاضل، ومستشار قيادة اللواء، سالم فرحان المعروف بإنه مرشد الإخوان في تعز .

ويشير الضابط الذي طلب عدم الكشف عن أسمه خوفاً من إنتقام الإصلاح، إلى أن جهود الإصلاح جميعها تنصب نحو إيجاد منطقة نفوذ جديدة شبيهة بمحافظة مأرب .. مؤكداً على ضرورة أن يكون للتحالف العربي تحرك واضح لإنهاء سيطرة الإصلاح على تعز والتي لا تخدم أحداً سواء ميليشيا الحوثي الإنقلابية .