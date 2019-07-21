إنجاز 30% من المخطط العام المستر بلان لعاصمة محافظة مأرب

بلغت نسبة الانجاز في اعمال تنفيذ اسقاط المخطط العام الحضري لعاصمة محافظة مأرب (المستر بلان) على الواقع 30 بالمائة.

وقال مدير مكتب الاشغال العامة والطرق المهندس عبدالودود المذحجي "إن المخطط الذي جرى اعداده من خلال خبراء واشراف حكومي عالي المستوى وعلى مدى سنوات يهدف الى انشاء عاصمة حضرية للمحافظة بمستويات مختلفة تتناسب مع الواقع والتطلعات وتمكن من تحسين وتسهيل وصول الخدمات العامة لكافة المواطنين".

واوضاف في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "ان المخطط العام للمدينة الذي نفذ على مساحة كلية تبلغ 20 الفاً و750 هكتاراً، قسم المدينة الى ثمانية قطاعات رئيسية، تتضمن 33 منطقة،و تحتوي على 120 وحدة جوار، تربطها ببعضها شبكة من الطرق والشوارع الحيوية يقدر عددها بـ( 74) شارعا رئيسا وفرعياً".

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ولفت مدير عام الاشغال الى ان المخطط تضمن ايضا خارطة خدمات متكاملة ملبية لحاجات وطموحات السكان من النواحي الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية..مؤكداً ان السلطة المحلية بالمحافظة سعت منذ بداية الطفرة في التوسع العمراني التي تشهدها المدينة الى توجيه الاستثمارات العقارية بشكل منظم نحو المدن السكنية ذات الطابع الحضاري، برزت ملامحها بوضوح في المباني المميزة لمدينتي سبأ وصافر السكنيتين والنموذجيتين.

وتطرق المهندس المذحجي في تصريحه الى الجهود المبذولة في مشروع إنارة شوارع المدينة..مشيراً الى ان المكتب تمكن خلال العام الماضي 2018م، من تنصيب 592 عمودا للانارة الليلية في عدد من الاحياء والشوارع العامة، وسيتم استكمال تغطية ما تبقى من الاحياء والشوارع خلال المرحلة القادمة بتنصيب 800 عمود انارة.

ودعا المستثمرين في قطاع العقارات والمواطنين الى التعرف على مكونات المخطط العام واستيعاب اهدافه بما يساهم في الحد من العشوائيات التي من شأنها تشويه الوجه الحضاري للمدينة وتعيق تنفيذ الخدمات بشكل عادل.