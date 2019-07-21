استشهاد طفلتين وإصابة والدتهما بقصف حوثي في تعز

استشهدت طفلتان وأصيبت والدتهما في قصف مدفعي شنته مليشيا الحوثي صباح اليوم الأحد طال منزلا في منطقة دار النصر بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد. وأطلقت مليشيا الحوثي الانقلابية قذيفة باتجاه جبل صبر، تسببت بدمار جزئي لمنزل المواطن محمد أحمد سعيد جوار دار النصر، وأدت لاستشهاد طفلتيه وإصابة زوجته بجروح عدة. وأكدت مصادر طبية وصول الطفلتين هبة محمد أحمد وهيام محمد أحمد متوفتين إثر إصابتهما بشظايا القذيفة، فيما وصلت مسك سعيد محمد مصابة بعدة جروح في جسمها، إثر إصابتها بشظايا القذيفة.

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