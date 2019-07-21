وزير الإعلام: النظام الإيراني أداة لنشر الإرهاب والفوضى

قال وزير الإعلام معمر الأرياني "إن النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف الوزير الأرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ان اليمن عانت لسنوات من التدخلات والسياسات الايرانية الخبيثة وهاهو العالم بما فيه الدول الكبرى يكتوي بنيران وإرهاب هذا النظام المارق".. مشيراً إلى تحذيرات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في العام 2013 من الدور الايراني المزعزع لأمن واستقرار اليمن والمنطقة ومساعيه تصدير الثورة الخمينية.

ولفت الأرياني كما نقل موقع "سبتمبر نت"، إلى الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني من خلال استهداف السفن التجارية واختطافها وتشكيل مليشيات طائفية لإدارة حروب بالوكالة في المنطقة ومنها اليمن وتزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وطالب وزير الاعلام المجتمع الدولي بموقف حازم إزاء ممارسات النظام الإيراني ونزع مخالبه في المنطقة ابتداء من المليشيا الحوثية وذلك عبر دعم الحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، والعمل الجاد لوقف حالة العبث والفوضى والتهديد الخطير للممرات الدولية وحركة التجارة العالمية والذي يمس مصالح العالم برمته.