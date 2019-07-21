شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان : دقت ساعة الصفر لانتهاء إيران وسقوطها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الكاتب الفلسطيني المعروف، عبدالباري عطوان ،على الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج العربي وتحديدا مضيق هرمز.

وفي فيديو جديد، قال عطوان إن أسباب التوتر الحاصل يعود إلى الصواريخ الباليستية التي تمتلكها إيران.

وذكر عطوان أن أمريكا تفتعل التوتر في محاولة لانتزاع الصواريخ الإيرانية، التي لو تم نزعها بالفعل ، فتلك ساعة الصفر لانتهاء إيران وسقوطها.

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واشار عطوان إلى أن المحاولات الأمريكية جاءت بعد فشل واشنطن في افتعال ثورة داخلية لإسقاط النظام الإيراني. حسب قوله.

وتطرق عطوان إلى المقابلة التلفزيونية لزعيم مليشيات حزب الله اللبناني المصنفة إرهابيا، والتابعة لإيران، وما جاء فيها من تصريحات لحسن نصر الله.

وكشف فيها عن امتلاك مليشيات الحزب لصواريخ باليستية إيرانية الصنع، ممكن استخدامها في معركة اجتياح تهدد الوجود الإسرائيلي في المنطقة على حد تعبيره.

لكن عطوان تناسى أن حزب الله والحرس الثوري الإيراني متواجدون منذ أكثر من 8 سنوات، في سوريا وبالقرب من الجولان المحتل، ولم يطلق الحزب ولا القوات الإيرانية رصاصة واحدة على الصهاينة لاسترداد الجولان المحتل، في الوقت الذي يستمرون فيه بدغدغة مشاعر المسلمين والعرب بشن تصريحات إعلامية ضد العدو الاسرائي