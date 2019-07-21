شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أبناء فنان العرب محمد عبده لأول مرة.. شاهد "جمال ملائكي" يخطف الأنظار (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - مقترحات من
أظهرت صورة حديثة ابني الفنان محمد عبده، خالد وعالية، إذ نُشرت لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتزوج الفنان محمد عبده أم خالد الفرنسية الجنسية ذات الأصول الجزائرية، قبل 8 أشهر، بعد انفصاله عن أم عبدالرحمن قبل20 عامًا.
يذكر أنه كان قد سبق ونشرت صورة لخالد وهو حديث الولادة، ولم ينشر بعدها أي صور له أو لأخته.
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