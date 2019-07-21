شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أبناء فنان العرب محمد عبده لأول مرة.. شاهد "جمال ملائكي" يخطف الأنظار (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقترحات من

أظهرت صورة حديثة ابني الفنان محمد عبده، خالد وعالية، إذ نُشرت لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتزوج الفنان محمد عبده أم خالد الفرنسية الجنسية ذات الأصول الجزائرية، قبل 8 أشهر، بعد انفصاله عن أم عبدالرحمن قبل20 عامًا.

يذكر أنه كان قد سبق ونشرت صورة لخالد وهو حديث الولادة، ولم ينشر بعدها أي صور له أو لأخته.