هذا هو السعر الجديد للدولار والريال السعودي الذي اتفقت محلات الصرافة على تثبيته صباح اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الأحد21 يوليو 2019م وقالت متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي سجلا رقماً جديداً في الارتفاع أمام الريال اليمني.

آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم الأحد: أسعار الصرف

الدولار الأمريكي: 580 : 585

الريال السعودي : 154 : 155

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