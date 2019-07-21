قيادي بالإنتقالي الجنوبي يلتقي ممثل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية

التقى نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بعدن، عصام عبده علي، بممثل المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، حسام الجعدني .

وفي اللقاء، إستمع عبده علي إلى شرحاً مفصل عن النشاط العام للمعهد ودوره الإيجابي والمساعد في تهيئة البيئة السياسية الديمقراطية في المجتمع الجنوبي خاصة.

وجرى خلال اللقاء تحديد عدد من نقاط العمل المشترك ومستوى التعاون والتنسيق بين القيادة المحلية للمجلس والمعهد، وكذا الآلية المتبعة في هذا الإطار .

كما أكد اللقاء على ضرورة تكثيف اللقاءات والتواصل المستمر لتعزيز عملية الشراكة بين الجانبين.