اكثر من 145 ألف مستفيد من الخدمات الطبية لهيئة مستشفى سيئون

بلغ عدد من المستفيدين من الخدمات الصحية لهيئة مستشفى سيئون العام خلال النصف الاول من العام 2019 الجاري 145 ألف و 685 حالة .
واوضح رئيس الهيئة العامة لمستشفى سيئون العام الدكتور انيس عيديد لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)بان اجمالي المستفيدين من الطوارئ بلغ 21 ألف و 139 منهم 3 ألف و 378 طوارئ توليدية و 17 ألف و 761 طوارئ عامة .
و اشار الى ان اجمالي الخدمات الطبية للهيئة خلال نفس الفترة بلغ 36 ألف و 717 توزعت في مترددين على العيادات الخارجية و منومين لاقسام الترقيد و الولادة الطبيعية و الرعاية الصحية الاولية و العمليات الجراحية و العناية المركزة و الحضانة و الصحة الانجابية، فيما بلغ اجمالي الخدمات التشخيصية 80 ألف و 273 حالة تنوعت بين الاشعة والاجهزة التشخيصية و المختبر الى جانب 17 ألف و 556 متردد على الصيدلية .
و لفت رئيس الهيئة الى ان اجمالي الخدمات الطبية المتميزة بلغ 596 ضمت العمليات " القيصرية و الاورام و العظام الكبرى - عملية زراعة مفصل – و مخ و اعصاب كبرى ومتوسطة..موضحاً بأن مجموع العمليات الجراحية الفان و 793 عملية منها 514 عملية قيصرية .
و اختتم عيديد حديثة بالشكر والعرفان للطاقم العامل بالهيئة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين..مثمنا جهود السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني في مساندة ادارة الهيئة في تحسين الخدمة و الارتقاء بها نحو الافضل .
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