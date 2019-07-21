قصف حوثي يودي بحياة طفلتين في تعز

قُتلت طفلتان وأصيبت أمهما بقصف حوثي طال منزلاً بمنطقة دار النصر بصبر الموادم جنوب شرق تعز. وقال مصدر عسكري إن مسلحي الحوثي اطلقوا قذيفة باتجاه جبل صبر، وتسببت بدمار جزئي لمنزل مواطن يدعى محمد أحمد سعيد جوار دار النصر، وأدت إلى مقتل طفلتيه وإصابة زوجته بجروح عدة.

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