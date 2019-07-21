شكرا لقرائتكم خبر عن " المشاط " يصدر قرار جمهوري مفاجئ بتعيين شخصية موالية في منصب رفيع( الأسم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم قرار رئيس ما يسمي بـ "المجلس السياسي الأعلى " للانقلابيين بصنعاء بتعيين بليغ حسن محمد عضوا في مجلس الشورى.

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