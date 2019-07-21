شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات عسكرية ضخمة تنطلق قبل قليل الى هذه الجبهة ومصادر تكشف ما يحدث الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت مواقع القوات المشتركة بمدينة الحديدة وأطرافها الجنوبية للقصف والاستهداف من قبل مليشيا الحوثي، اليوم السبت، فيما أحبطت قوات الجيش تسللا للمليشيا في قعطبة، شمال محافظة الضالع.

وجددت المليشيا القصف بالقذائف المدفعية المختلفة والأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع قوات المقاومة المشتركة في مدينة الصالح ومديرية الدريهمي خلال فترات النهار ومنذ فجر السبت، طبقاً لمصادر عسكرية وميدانية والمركز الإعلامي للعمالقة.



وأضافت المصادر، إن المليشيا قصفت مواقع القوات المشتركة في مدينة الصالح شرق مدينة الحديدة بمدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر ومدفعية RBG بشكل مكثف.

وأطلقت المليشيا النار على القوات المشتركة شرق المدينة في أوقات متفرقة مستخدمة معدلات البيكا وسلاح الدوشكا، بالإضافة إلى سلاح 14,5 وبالأسلحة القناصة.

وفي سياق متصل أشارت المصادر الى أن مليشيا الحوثي استهدفت مواقع عدة للقوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي وشمال المديرية بمدفعية الهاون عيار 120، وبسلاح 14.5 وسلاح 12.7، واستمر القصف على فترات متقطعة منذ صباح اليوم.



ونوهت مصادر عسكرية في الحديدة بقيام المليشيا بحشد مزيد من القوات والدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة تتضمن آليات عسكرية تحمل مئات العناصر الحوثية إلى مناطق متفرقة في إطار تصعيدها العسكري المتواصل بمدينة الحديدة في ظل سريان الهدنة الأممية للوقف الفوري لإطلاق النار.

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وجددت مليشيا الحوثي قصفها واستهدافها العنيف على مواقع القوات المشتركة المتمركزة في مديرية حيس جنوب الحديدة بالمدفعية والأسلحة الثقيلة.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيا قصفت مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس بمدفعية الهاون من عيار 82 وعيار 120 وبقذائف مدفعية B10 بشكل عنيف.



وأفادت المصادر أن عناصر المليشيا قامت بفتح نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة واستخدمت الأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 والمتوسطة من عيار 14.5.



وفي ذات السياق، أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي، بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.



وحاولت عناصر من المليشيا التسلل، فجر اليوم، باتجاه مواقع الجيش اليمني في جبهة “باب غلق”، شمالي غرب مديرية قعطبة، إلا أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت تلك المحاولة.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على أسر عدد منهم.

إلى ذلك عاودت مليشيا الحوثي الانقلابية، قصفها العشوائي والمتعمد على القرى والمناطق الأهلة بالسكان، في منطقتي “شخب”، و”الريبي”، بالإضافة إلى قرى منطقة حجر، مما تسبب بقوع إصابات بين المدنيين، وتضرر عدد من المنازل.