الملك الأردني ”ينتقم” من شيوخ الامارات و”يثأر” لأخته الأميرة ”هيا بنت الحسين” وأمير قطر ”ينقذ”...

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عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تحليلي حول الخطوة الأخيرة التي اتخذها الأردن بشأن إعادة العلاقة مع قطر.

وبحسب الفيديو، يرى المحلل أن العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، ضاق ذرعا بممارسات شيوخ الإمارات تجاه المملكة الأردنية حتى وصل الأمر لاستهداف العائلة شخصيا، عبر قضية هروب الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي محمد بن راشد، وشقيقة الملك عبدالله.

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واعتبر أن إعادة العلاقات مع قطر، يعد انتقاما من العاهل الأردني على حكام الإمارات الذين عملوا على الضغط على الأردن للقبول بصفقة القرن، ثم حاولوا الضغط على الملك عبدالله عن طريق شقيقته وهو ما أثار غضبه، ولجأ إلى إعادة العلاقة مع قطر.

وكان الملك عبدالله بن الحسين أصدر قرارا وصف بـ التاريخي، بإعادة العلاقة مع قطر، وتعيين سيفير مفوضا فوق العادة في الدوحة، وهو ما اعتبره الكثير فكا صريحا للعزلة أو "الحصار" أو "المقاطعة " التي تضرب قطر منذ قرابة العامين.

للمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو أدناه: