شكرا لقرائتكم خبر عن أول فوج للحجاج اليمنيين يصل منفذ الوديعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصلت قبل لحظات أول حافلة للحجاج اليمنيين بأمن وسلام إلى منفذ الوديعة الحدودي قادمة من صنعاء استعداداً لدخول الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج، عبر منفذ الوديعة الحدودي الرابط بين البلدين.

و يستعد 24 ألفا و255 حاجا يمنيا لأداء مناسك الحج لهذا العام، وسط تجهيزات اجتهدت بها وزارة الأوقاف اليمنية عبر ضوابط من شأنها تسهيل نقل الحجاج من اليمن إلى السعودية (ذهاباً وإيابا)، وتوفير أقصى درجات الراحة.

ويتوقع أن تتوافد أفواج اليمنيين من مختلف المحافظات اليمنية إلى منفذ الوديعة الحدودي استعدادا لأداء فريضو الحج.