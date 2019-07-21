تعز.. “أمهات المختطفين” تطالب بسرعة انقاذ حياة 30 مختطفا حكمت عليهم المليشيا بالإعدام

طالبت رابطة أمهات المختطفين بإنفاذ الـ 30 مختطفا الذين حكمت عليهم مليشيا الحوثي الانقلابية بالإعدام، وسرعة اطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وقالت الرابطة في بيان صادر عن وقفة احتجاجية نفذتها صباح اليوم السبت، بمدينة تعز، “إنهم مدنيون أبرياء من بينهم أكاديميين وطلاب تم اختطافهم من بيوتهم ومقار أعمالهم دون أي مسوغ قانوني، وتعرضهم للإخفاء القسري لأشهر طويلة وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج”.

Advertisements

ودانت الرابطة، أحكام الإعدام الصادرة بحق 30 مختطفا من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء المنعدمة الولاية، بعد عامين من محاكمتهم محاكمة باطلة وهزلية.

وحمل بيان الوقفة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة إطالة أمد قضية المختطفين لسنوات دون حلها، كما حملت الأمهات مليشيا الحوثي الانقلابية حياة وسلامة جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً داخل سجونها وأماكن الاحتجاز التابعة لها