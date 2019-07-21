شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : انفجار عنيف يهز منطقة الزراعة في العاصمة صنعاء... والسبب !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف منطقة الزراعة في العاصمة صنعاء جراء انفجار قنبلة وقال سكان محليون لـ ""الخليج 365"" ان انفجار قنبلة داحل منزل المواطن داود الوصابي في شارع الزراعة بالعصمة صنعاء مضيضين انه لا إصابات تذكر بسبب الانفجار.

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