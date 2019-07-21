شكرا لقرائتكم خبر عن ”التحالف العربي” يستهدف مخزن أسلحة عملاق لمليشيا الحوثي في هذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، قبل قليل، غارات جوية، استهدفت مخزن أسلحة تابع لمليشيات الحوثي الإنقلابية، غرب محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقال شهود عيان أن دوي أصوات الانفجارات سُمعت الى مناطق متفرقة في المنطقة.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية،وسط معسكر الجبّ، ودمّر ذخائر ومعدات عسكرية متوسطة في المعسكر.

