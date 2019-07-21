شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : المليشيات تشق خط إمداد حربي لمهاجمة منطقة إستراتيجية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت المليشيات الحوثية اليوم السبت على استئناف شق طريق إمداد ترابي لمهاجمة منطقة إستراتيجية جنوب الحديدة ، في تحدٍ صارخ لمخرجات الاجتماع الثلاثي المشترك للجنة الرقابة الأممية والذي أقر نقاطاً رئيسية للحد من التصعيد وإنقاذ اتفاق السويد .

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات الحوثية في مديرية زبيد استأنفت اليوم العمل في طريق إمداد حربي، يبدأ من مناطق نائية بين مدينتي زبيد والتحيتا مروراً بقرى حسين رضى والمسلب والروية وبني الهادي .

وتهدف المليشيات بذلك الالتفاف على القوات المشتركة في مدينة التحيتا وصولاً إلى مواقع بقايا جيوبها، في مناطق نائية جنوب المدينة .

وكانت المليشيات المدعومة والمدفوعة إيرانيا لنسف اتفاق السويد قد بدأت أعمال الشق في هذا الطريق – على بعد 7 كيلو شرق مدينة التحيتا – مطلع يونيو الماضي ضمن محاولاتها لتأمين خط إمداد من جهة زبيد، تزامنا مع هجوم فاشل شنته بقايا جيوبها على مناطق الجبلية – جنوب التحيتا- ضمن مخطط يائس يستهدف العودة إلى مناطق إستراتيجية تمكنها من تهديد الخط الساحلي الواصل إلى مدينة الحديدة .

يشار إلى أن القوات المشتركة رصدت عشية الاجتماع المشترك للجنة الرقابة الأممية الذي انعقد منتصف الأسبوع المنصرم على متن سفينة في المياه الإقليمية ، وصول تعزيزات جديدة لمليشيات الحوثي من جهة زبيد، وانتشارها في أوساط مزارع الليمون الكثيفة جنوب التحيتا .

وتتزامن ترتيبات المليشيات الحوثية جنوب الحديدة مع ترتيبات مماثلة لها داخل مدينة الحديدة الأمر الذي يؤكد مضيها في التصعيد المدفوع إيرانيا لنسف اتفاق السويد .

