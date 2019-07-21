مصرع وإصابة خبراء عسكريين حوثيين بغارات لمقاتلات التحالف على معسكر بصنعاء

لقي تسعة خبراء عسكريين حوثيين مصارعهم وأصيب العشرات منهم في غارة جوية، فجر اليوم السبت، على معسكر الفرقة الأولى مدرع بالعاصمة صنعاء .
وقال مصدر محلي في تصريح الى "المشهد اليمني" أن المليشيا نقلت جثث قتلاها وجرحاها إلى المستشفى الجمهوري ومستشفى 48 في العاصمة صنعاء .
هذا وشن طيران التحالف العربي فجر اليوم السبت سبع غارات جوية على معسكر الفرقة الأولى مدرع .
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